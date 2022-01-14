Fraport TAV Antalyaspor'da Hamilton ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı hücum oyuncusu Amilton ile yollarını ayırdı.
Süper Lig temsilcilerinden Fraport TAV Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amilton Minervino’nun sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
32 yaşındaki forvet, Portekiz takımlarından Desportivo Alaves'ten 900 bin Euro karşılığında 2019 yılında transfer edilmişti.
Kırmızı-beyazlılarda 109 maça çıkan Amilton 8 gol atarken, 15 asist yaptı.
Bu sezon 18 maçta Antalyaspor formasını terleten Brezilyalı, skora etki edemedi.
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