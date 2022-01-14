Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, eski oyuncusu Yusuf Erdoğan'ı transfer etti.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, altyapısından yetişen ve şu an Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.
Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili takım oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Kente cuma günü gelecek olan Erdoğan'ın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi.
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