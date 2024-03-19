IOC'tan, Belaruslu ve Rus atletler için flaş karar
Rus ve Belaruslu sporcular, Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenine katılamayacak.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmasına izin vermedi.
IOC'den yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Seine Nehri'nden Eyfel Kulesi'ne doğru teknelerle gerçekleştirilmesi planlanan açılış töreninde, Rus ve Belaruslu sporcuların yer almayacağı kaydedildi.
Rus ve Belaruslu sporculara olimpiyatlarda tarafsız statüsü verilmesi için IOC, Ukrayna'nın işgalini alenen desteklememeleri, askeri ya da devlet güvenlik kurumlarıyla bağlantılı olmamaları gibi şartların yer aldığı prosedür belirledi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda yaklaşık 36 Rus, 22 Belaruslu atletin tarafsız sporcu olarak mücadele etmesi bekleniyor.
Bu sporcuların 11 Ağustos'taki kapanış törenine katılıp katılamayacaklarına ise sonra karar verilecek.
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