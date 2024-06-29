Ipswich Town'dan kulüp transfer rekoru!
İngiltere Premier Lig'e yükselen Ipswich Town, Omari Hutchinson'ın 24 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.
İnigltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Ipswich Town, kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmaya hazırlanıyor.
Sky Sports'un haberine göre; Ipswich Town, geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiraladığı 20 yaşındaki sağ kanat Omari Hutchinson'ı takımda tutmak istiyor.
KULÜBÜN EN PAHALI TRANSFERİ
İngiliz ekibin Hutchinson'ın satın alma opsiyonunu kullanacağını bu transferi gerçekleştirmek için Chelsea'ye 24 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Bu transferin resmiyet kazanması durumunda Ipswich Town, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirecek.
SEZON PERFORMANSI
Ipswich Town formasını 50 maçta giyen Hutchinson, 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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