İngilizler duyurdu: Premier Lig'den Barış Alper Yılmaz'a kanca!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldığı iddia edildi.
İngiliz basınından The Telegraph'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Brighton'ın Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediğini duyurdu.
ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ DEĞERLİ
Haber detayında, Barış Alper Yılmaz'ın birçok bölgede forma giyebilmesinin altı çizildi.
Barış'ın, Ada ekibinin yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler önderliğinde devam eden transfer çalışmalarında listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi. 3-4-3 dizilişini benimseyen ve çok yönlü oyunculara ihtiyaç duyan Hürzeler'in birçok bölgede forma giyebilmesi sebebiyle Barış Alper Yılmaz'ı istediği duyuruldu.
EURO 2024'te Türkiye ile 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın, performansıyla başka ekiplerin de dikkatini çekebileceği ve Brighton'a bu transferde rakip çıkabileceği ileri sürüldü.
Önceki sezonda Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
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