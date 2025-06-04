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İran'da kaza yapan genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti

İran'da kaza yapan genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti

4.06.2025 13:50:00
Güncellenme:
AA
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İran'da kaza yapan genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti

İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza nedeniyle tedavi gören genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun'un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

21 yaşındaki genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun, İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mustafa Ayyorkun'un İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.


Açıklamada, "Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" görüşlerine yer verildi.

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