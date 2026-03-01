İran'dan Dünya Kupası için açıklama: 'Umutla bakmamız pek mümkün görünmüyor'

İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail savaş halinde olması 2026 Dünya Kupası'ndan çekilmesini gündeme getirdi.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taç, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, dün sabahtan beri İsrail ve ABD ile devam eden çatışma nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na katılmalarını pek olası görmediği söyledi. Mehdi Taç "Bugün yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla birlikte, Dünya Kupası'na umutla bakmamız pek mümkün görünmüyor. Ancak bu konuda karar verecek olanlar sporun yöneticileridir" dedi.

Öte yandan Başkan Taç, İran'da liglerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını belirtti.

İRAN'IN 3 GRUP MAÇI DA ABD'DE

2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan İran, G Grubu'ndaki maçlarını ABD’de oynayacak. Los Angeles’ta iki maça çıkacak olan İran, 15 Haziran’da Yeni Zelanda, 21 Haziran’da ise Belçika ile karşı karşıya gelecek. İran'ın gruptaki son müsabakasını ise 26 Haziran’da Seattle’da Mısır ile oynayacak.

ABD - İRAN MAÇI İHTİMALİ

İran ve ABD, gruplarının gruplarından çıkmaları halinde son 32 turunda karşı karşıya gelme ihtimalleri de bulunuyor.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN, NEREDE?

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Hem katılımcı sayısı hem de süresiyle tarihe geçecek olan turnuva, ilk kez 48 takımla düzenlenecek ve 39 gün sürecek. Daha önce 32 takımla oynanan Dünya Kupası, 1 ay sürüyordu.