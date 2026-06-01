İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

1.06.2026 17:31:00
FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

Antalya'da 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İran Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

Milli takım medya departmanından yapılan açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Alireza Beyranvand, Hosein Hoseini, Payam Niazmand

Savunma: Shoja Khalilzadeh, Hosein Kanaani, Ali Nemati, Daniyal Eiri, Ehsan Hajisafi, Milad Mohammadi, Saleh Hardani, Ramin Rezaiyan

Orta saha: Samah Ghodoos, Saeid Ezatollahi, Rouzbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mohammed Ghorbani, Mehdi Ghayedi, Ariya Yousefi, Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Torabi, Mohammed Mohebbi

Forvet: Mehdi Taremi, Amirhossein Hosseinzadeh, Denis Dargahi, Ali Alipour, Shahriyar Moghanloo

Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 4 Haziran'da Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus mücadele edecek. Furkan Albayrak ve Akın Çelik'in sunumuyla Cumhuriyet Dünya Kupası podcastinde F Grubu; takımların güçlü yönleri, hikâyeleri ve turnuva ihtimalleriyle ele alınıyor.
1958 Dünya Kupası: Pele'nin doğuşu, kırılamayan rekorlar ve trajediler… Cumhuriyet Podcast'in Dünya Kupası tarihi serisinde bu bölümde, Brezilya'nın dünya futbolundaki hakimiyetini başlatan ve efsanevi Pele'nin adını tüm dünyaya duyurduğu 1958 İsveç Dünya Kupası'nı inceliyoruz.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika, turnuvada mücadele edecek kadrosunu duyurdu.