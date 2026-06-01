1958 Dünya Kupası: Pele'nin doğuşu, kırılamayan rekorlar ve trajediler…

Cumhuriyet Podcast'in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin, İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenen 1958 Dünya Kupası'nın unutulmaz anlarını, trajedilerini ve futbol dünyasına armağan ettiği yeni yıldızları masaya yatırıyor.

İşte turnuvanın öne çıkan detayları:

TÜRKİYE'NİN "SİYASİ" REDDİ

Türkiye, bu turnuvada yer almamasının nedenini şanssızlığa değil, tamamen siyasi bir karara borçlu. FIFA'nın önceki turnuvalarda uyguladığı Avrupa ve Güney Amerika ağırlıklı gruplandırmanın dışına çıkarak, coğrafi temelli bir eleme sistemi uygulamasıyla Türkiye, Asya grubuna yerleştirildi. "Asya ülkesi olarak anılmak istemeyen" Türkiye, elemelere katılmayı reddederek, muhtemel bir Dünya Kupası heyecanından daha kendi isteğiyle mahrum kalmış oldu.

BRİTANYA'NIN "DÖRTLÜSÜ" SAHNEDE

1958, Büyük Britanya'yı oluşturan dört ülkenin (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) aynı anda Dünya Kupası'nda boy gösterdiği ilk ve tek turnuva oldu. İngiltere turnuvada beklenen etkiyi yaratamasa da, Kuzey İrlanda İtalya'yı geride bırakarak büyük bir sürprize imza atıp kupaya katıldı.

MÜNİH FACİASI VE İNGİLTERE'NİN ÇÖKÜŞÜ

İngiltere'nin turnuvadaki başarısızlığının arkasında ise derin bir acı yatıyordu. Turnuvadan bir yıl önce, "Busby Babes" (Busby'nin Bebekleri) olarak anılan Manchester United takımını taşıyan uçağın Münih'te düşmesi sonucu, aralarında İngiliz milli takımının üç önemli oyuncusunun da bulunduğu çok sayıda futbolcu hayatını kaybetmişti. Bu trajedi, İngiltere'nin turnuvada bir varlık gösterememesinin en büyük nedenlerinden biri olarak kabul edilir.

JUST FONTAİNE'İN KIRILAMAYAN REKORU

Fransa, bu turnuvada her ne kadar yarı finalde elenmiş olsa da, Just Fontaine adında bir efsane yarattı. Turnuva boyunca rakip fileleri tam 13 kez havalandıran Fontaine, "Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu" unvanını elde etti ve bu rekor hala kırılamadı.

17 YAŞINDAKİ BİR YILDIZ: PELE

Ancak 1958 Dünya Kupası, şüphesiz Pele'nin adıyla anılacaktır. Turnuvaya sakat gelen ve ancak Sovyetler Birliği ile oynanan üçüncü grup maçında sahaya çıkan 17 yaşındaki Edson Arantes do Nascimento, nam-ı diğer Pele, futbol dünyasının seyrini değiştirdi. Vava, Didi ve Garrincha gibi ustalarla birlikte Brezilya hücum hattını adeta dans ettiren Pele, finalde ev sahibi İsveç'i 5-2 mağlup ettikleri maçta attığı unutulmaz gollerle ülkesine tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kazandırdı.