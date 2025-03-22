İran'da ayın teknik direktörü İsmail Kartal!

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ayın teknik direktörü seçildi.

İran'da ayın teknik direktörü İsmail Kartal!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 21:51

İran Ligi (Persian Gulf Pro League) ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Persepolis'te 9 maçtır görev yapan 63 yaşındaki teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

KARTAL'IN PERFORMANSI

İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.

LİGDE 2. SIRADA

Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİP SHAMS AZAR

İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #ismail kartal #Persepolis #Teknik Direktör

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