İran'da ayın teknik direktörü İsmail Kartal!
İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ayın teknik direktörü seçildi.
İran Ligi (Persian Gulf Pro League) ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Persepolis'te 9 maçtır görev yapan 63 yaşındaki teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.
KARTAL'IN PERFORMANSI
İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.
LİGDE 2. SIRADA
Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
SIRADAKİ RAKİP SHAMS AZAR
İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #ismail kartal #Persepolis #Teknik Direktör
Spor Haberleri
- Norveç, deplasmanda Moldova'yı 5 golle geçti!
- İran'da ayın teknik direktörü İsmail Kartal!
- Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması
- Gençlerbirliği, Konyaspor'u mağlup etti
- Montella: 'Hayalimiz Dünya Kupası'
- İngiltere - Türkiye maçında gol sesi çıkmadı!
- Ali Koç: 'Hiçbir Fenerbahçeli kabul etmez'
- Erdem Can: Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni takip edelim
- Trabzonspor'dan Batagov için sakatlık açıklaması
- Derbi öncesi Galatasaray'a 3 müjde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Valilikten son dakika yasak kararı!
- Protestolarda üçüncü gün
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- 'Bu operasyon çocuğunun yalanları...'
- AKP'li belediyeden 'kreş' teklifi
- 'Kaosa sürüklemeyin' demişti: Geri adım geldi!