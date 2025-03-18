İsmail Kartal'dan Jose Mourinho'ya fark! Her alanda önde...
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise Mourinho'nun Fenerbahçe'sine 5 puan fark attı.
Samsunspor'a diş geçiremeyen ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı.
Geçen sezonun aynı haftasında ise sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde 26 haftada 67 puan toplamayı başarmıştı. Jose Mourinho, böylece geçen sezonla kıyaslandığında İsmail Kartal'dan tam tamına 5 puan daha az topladı.
HER ALANDA GERİDE
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si geçen sezonun aynı haftasında 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederken, 68 gol atıp, 21 gol yemiş, +47 averaj elde etmişti.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si ise bu sezon aynı haftada 19 galibiyet, 5 beraberlik ve de 2 yenilgi yaşadı. 63 gol atarken 23 de gol yedi. Jose, hem puan hem galibiyet sayıları hem atılan gol hem de yenilen golde Kartal'dan kötü görüntü sergiledi.
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