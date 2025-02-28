Serdar Dursun'un penaltı krizi gündem olmuştu: İsmail Kartal'dan konuya ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:35

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:35

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Lig'in 21. haftasında Esteghlal'i konuk ettil. Azadi Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada ilk yarının uzatma anlarında Serdar Dursun'un başrolünde olduğu ilginç bir pozisyon yaşandı.

Persepolis'in 45+3'te Serdar'la kullandığı penaltıda kaleci Seyed Hosseini topu çeldi ancak hakem, İranlı file bekçisinin vuruştan önce kale çizgisi ihlali yaptığı için atışı tekrarladı.

Serdar ikinci kez penaltıyı kullanmak istedi ancak takım arkadaşları buna izin vermedi. 45+4. dakikada topun başına geçen Hossein Kanaani penaltıyı gole çevirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı atışındaki oyuncu tercihine açıklık getiren İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Serdar, Fenerbahçe'de de her zaman penaltıları atan oyuncuydu. Antrenmanlarda da genelde kaçırmadan penaltıları kullanıyor. Attığı penaltıda da kaleci öne çıkmasa topu kurtaramazdı.

Ancak ilk penaltıyı kaçırdığından dolayı tedirginlik yaşayabilir diye ikinci penaltıyı aynı oyuncuya attırmadık. Serdar'ı böyle bir riske atmamak ve penaltıyı kendine daha fazla güvenen bir oyuncuya attırmak daha mantıklıydı.

Serdar penaltıyı yine kaçırsaydı, taraftarlar onu kötü adam ilan edecekti. Penaltıları, frikikleri kullanacak kişilerin kararını biz veriyoruz.

Penaltıyı kullanan kişiden ziyade takımın kazanması daha önemli."