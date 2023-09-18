İran'da Ronaldo izdihamı... Antrenman iptal edildi!
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşacak Al Nassr, oynayacağı mücadele için İran'ın başkenti Tahran'a geldi. Ronaldo'yu görmek için binlerce insan sokaklara dökülürken, Al Nassr'ın antrenmanı izdiham nedeniyle iptal edildi.
Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) grup maçları kapsamında takımı Al Nassr ile birlikte İran’a giden Cristiano Ronaldo muhteşem bir ilgiyle karşılandı.
İran'ın Persepolis Tahran Kulübü ile Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nün karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Tahran’a giden Portekizli yıldızın takım otobüsünün etrafı yüzlerce İranlı ile kuşatıldı. Yaşanan izdiham nedeniyle Al Nassr’ın maç öncesi yapacağı idman iptal edildi.
RONALDO İZDİHAMA NEDEN OLDU
Şehre ayak bastığı andan itibaren İran’ın tek gündemi olan Ronaldo’nun içinde bulunduğu takım otobüsü havalimanında otele doğru hareket ederken caddeler insan seliyle doldu.
Al Nassr ile Persepolis arasındaki mücadele salı günü saat 21.00'de başlayacak.
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