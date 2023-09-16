Ronaldo'dan eski kulübüne dava!
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun eski kulübü Juventus'a dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.
Cristiano Ronaldo, 4 sezon formasını giydiği Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekizli yıldız, Juventus'un pandemi döneminde askıda kalan ve kendisine ödemediği 19.9 milyon Euro'luk maaşını alabilmek için yasal işlem başlatmaya karar verdi.
YENİ GELİŞMELER YOLDA
Haberde Ronaldo'nun hatrı sayılır bir parayı İtalyan kulübünden alamadığının altı çizilirken, kısa süre içerisinde bu konuda yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.
Juventus fomrası ile toplamda 134 karşılaşmaya çıkan Cristiano Ronaldo, 101 gol ve 22 asistlik performans sergilemişti.
BONUCCI'DEN DE DAVA
Sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampının dışında kalan Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanmadığı gerekçesiyle Juventus'a dava açacağı iddia edilmişti.
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