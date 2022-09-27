İranlı futbolcu Sardar Azmoun'dan kadınlara destek: 'Allah beni kâfir eylesin'
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in İranlı futbolcusu Sardar Azmoun, ülkesinde düzenlenen protesto gösterilerine destek verdi. Azmoun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın kadınlarını bu kadar kolay öldürdüğünüz için size yazıklar olsun. Yaşasın İranlı kadınlar" ifadelerini kullandı.
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentinde devam ediyor. Gösterilerin etkileri İran Milli Futbol Takımı'na da sıçradı. Bazı futbolcular protestolara milli takımdaki geleceğini hiçe sayarak destek olma kararı aldı.
AZMOUN YAŞANANLARI SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ
Futbol kariyerine Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de devam eden ve transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan hücum oyuncusu Sardar Azmoun, kendi ülkesinin federasyonunun koyduğu kurallara aykırı davrandı ve sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
"ALLAH BENİ KAFİR EYLESİN"
Sardar Azmoun yaptığı paylaşımda, "Milli Takım'dan ihraç edilmek, İranlı bir kadının bir tutam saçının küçük bir bedeli olabilir. Bu olay asla vicdanımızdan silinmeyecek! İran'ın kadınlarını bu kadar kolay öldürdüğünüz için size yazıklar olsun. Yaşasın İranlı kadınlar! Eğer bunu yapanlar müslümansa Allah beni kâfir eylesin" ifadesini kullandı.
BAŞKA FUTBOLCULAR DA DESTEK VERDİ
İran Milli Takımı'nda Sardar Azmoun dışında Mehdi Taremi, Vahid Amiri veya Karim Ansarifard da yaşananlara kayıtsız kalmadı. Söz konusu futbolcular sosyal medya hesaplarından 'kızlarımızın saçları kefenle kaplı' mesajlarını yayınlayarak olayları protesto etti.
İRAN'IN DÜNYA KUPASI GRUBU
Bu arada İran Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, Galler ve ABD ile rakip olacak. Protestolara destek veren futbolcularla ilgili olarak teknik direktör Carlos Queiroz'un kararı merak konusu. İran basını, söz konusu futbolcuların Dünya Kupası'nda boy gösterecek İran Milli Takımı'nda yer almasının çok zor olduğunu vurguladı.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Millet İttifak'ı arayı açıyor