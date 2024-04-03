İranlı voleybolcu Bardia Saadat, Alanya'da trafik kazası geçirdi

Voleybol Efeler Ligi ekibi Alanya Belediyespor'un İranlı oyuncusu Bardia Saadat'ın Antalya'da trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Alanya Belediyespor Kulübü, Saadat'ın tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:15
İranlı voleybolcu Bardia Saadat, Alanya'da trafik kazası geçirdi
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AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Brand Group Alanya Belediyespor'un İranlı oyuncusu Bardia Saadat, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Manavgat'tan Alanya yönüne giden Brand Group Alanya Belediyespor'un oyuncusu Bardia Saadat yönetimindeki 07 HMR 31 plakalı otomobil, salı günü Okurcalar Mahallesi Alarahan kavşağında Tezcan Seçer'in kullandığı 16 BIA 314 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Saadat, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

ALANYA BELEDİYESPOR'DAN AÇIKLAMA

İranlı voleybolcu, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada ise Okurcalar-Alanya yolunda bir yolcu otobüsünün, oyuncuları Bardia Saadat'ın kullandığı araca arkadan vurduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kazada Saadat'ın kullandığı araç ağır hasar alırken, oyuncumuz da acil olarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Tetkikler sonucu herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı anlaşılan oyuncumuz, tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve on günlük müşahede altına girmiştir. Oyuncumuz Ankara'da oynanacak Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçının kadrosunda yer almayacak. Alanya Belediyepor Kulübü olarak sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."


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