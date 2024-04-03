Fenerbahçeli taraftardan Ali Koç'a sitem: 'Niye çağırdın bu kadar insanı?'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli bir taraftar arasında geçen konuşma sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'de 2 Nisan'da düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da bir taraftar ile Ali Koç arasında geçen konuşma sosyal medyada gündem oldu.
"NİYE ÇAĞIRDIN BU KADAR İNSANI?"
Sosyal medya platformu X'te paylaşılan videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un taraftarların yanına gittiği dakikalarda bir taraftarın kendisine; "Başkan niye çağırdın bizi buraya, başkan? Ligden çekmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Çek başkan vallahi çek ya, yeter ya!" ifadelerini kullandı.
Taraftarın sözleri sonrası o bölgeye yönelen Ali Koç'un, taraftarın sözlerini takip ettiği ancak herhangi bir yanıt vermediği ekrana yansıdı.
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