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İranlı yıldız Mehdi Taremi ülkesinde mahsur kaldı!

İranlı yıldız Mehdi Taremi ülkesinde mahsur kaldı!

14.06.2025 17:28:00
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Cumhuriyet Spor
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İranlı yıldız Mehdi Taremi ülkesinde mahsur kaldı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in İranlı oyuncusu Mehdi Taremi'nin İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkesinde mahsur kaldığı aktarıldı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na sayılı günler kala futbol dünyasını etkileyen kritik bir gelişme yaşandı.

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İranlı yıldız Mehdi Taremi turnuvaya katılamayacak.

TAHRAN'DAN ÇIKAMADI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter'in golcü futbolcusu Mehdi Taremi, 2026 Dünya Kupası Elemeleri için milli takımına katılmak üzere İran'a gitmişti. Ancak İsrail'in askeri operasyonları sonrası Tahran'dan ayrılamadığı bildirildi.

İran'dan çıkış yapamayan Taremi'nin, turnuvanın düzenleneceği ABD'ye ulaşamadığı ve bu nedenle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı.

INTER ENDİŞELİ, TEMASLAR SÜRÜYOR

İtalyan kulübünün, Taremi'nin can güvenliği nedeniyle endişeli olduğu ve oyuncusuyla sürekli iletişimde kalmaya çalıştığı ifade edildi. Inter yetkilileri, yıldız ismi ülkeden çıkarmak için tüm olanaklarını devreye soktu.

Inter, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika temsilcisi Monterrey'e karşı oynayacak.

İlgili Konular: #israil #İran #inter #Mehdi Taremi

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