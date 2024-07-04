İrfan Can Eğribayat'ın acı günü

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti. Sarı lacivertliler, sosyal medyada hesabından futbolcuya başsağlığı diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 07:52
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
Abone Ol google-news

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın babası hayatını kaybetti.

Sarı lacivertliler, sosyal medyada yaptığı paylaşımda futbolcuya başsağlığı diledi.

Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.


irfan can eğribayat haberleri fenerbahçe haberleri vefat haberleri

İlgili Haberler

İrfan Can Eğribayat'tan milli takım açıklaması! 'Onun da sırası gelecek'

İrfan Can Eğribayat'tan milli takım açıklaması! 'Onun da sırası gelecek'
İrfan Can Eğribayat kendine güveniyor

İrfan Can Eğribayat kendine güveniyor
İrfan Can Eğribayat: 'İlk maçtaki skoru gösterdim'

İrfan Can Eğribayat: 'İlk maçtaki skoru gösterdim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler