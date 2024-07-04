İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat hayatını kaybetti. Sarı lacivertliler, sosyal medyada hesabından futbolcuya başsağlığı diledi.
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Eğribayat'ın babası hayatını kaybetti.
Sarı lacivertliler, sosyal medyada yaptığı paylaşımda futbolcuya başsağlığı diledi.
Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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