İrfan Can Kahveci'den Jose Mourinho itirafı!

Hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de takım kaptanlarından İrfan Can Kahveci maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirden Kahveci, "Portekiz'deki hazırlık maçlarımızda iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyunumuzu herkese gösterdik ama bugün iyi başlayamadık ve sonrasında biraz daha toparladık. 2-2'den sonra yediğimiz gol çalışmadığımız şeylerden oldu. Bunları da çalışıp daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"MOURINHO'NUN TAKIMINDA KANAT OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Açıklamalarına devam eden İrfan, "Bu sene daha dinamik ve performans gerektiren bir oyun oynuyoruz ama topu daha çok tutmamız gerekiyor. Ben de elimden geldiğince çalışıyorum ve hocamın isteklerini yapmaya çalışıyorum. Jose Mourinho'nun takımında kanat oynamak kolay değil. Topa sahip olduğumuz zaman daha çok tutmamız ve kaybetmememiz gerekiyor ki daha az yorulalım. Bunları da yaptığımız zaman daha başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.