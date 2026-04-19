İrfan Can Kahveci kornerden attı, Kasımpaşa sahasında kazandı!

19.04.2026 16:37:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazandı.

İRFAN CAN KORNERDEN ATTI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İrfan Can doğrudan kaleyi düşünerek topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, 31 puana yükseldi ve 13. sırada yer aldı.

33 puanda kalan Alanyaspor ise 12. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşcak. Alanyaspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

