Kasımpaşa, Kayserispor'u iki golle geçti!

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kasımpaşa, 2-0'lık skorla kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 11'de Adrian Benedyczak ile dakika 66'da kaleci Andreas Gianniotis kaydetti.
Mücadelenin 90. dakikasında Kasımpaşa forması giyen Cafu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 27'ye yükseltti. Kayserispor, 23 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Kasımpaşa, Göztepe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.