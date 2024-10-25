İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden flaş sözleşme cevabı!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin temsilcisi William D'Avila, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 11'de çok fazla şans vermediği İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertli kulüple yeni sözleşme yapıp yapmayacağı konusu belirsizliğini sürdürüyor.
Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili temsilcisinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
"F.BAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"
Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan milli futbolcunun temsilcisi William D'Avila, "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi.
Sezon spnunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can, bu sezon toplam 13 maçta 459 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #fenerbahçe #irfan can kahveci #William D'Avila
Spor Haberleri
- İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden flaş açıklama!
- Beşiktaş'tan Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı!
- Altay Bayındır'dan Fenerbahçe paylaşımı!
- Milan'ın kaptanı için Galatasaray iddiası!
- El Clasico öncesi Arda Güler tahmini
- Okan Buruk acil ameliyata alındı!
- Köfteci Yusuf, futbol takımına sponsor oldu!
- İşte Türk takımlarının kazancı!
- Yıllar süren küslük bitti: Tekrar bir araya geldiler!
- Kylian Mbappe'ye 55 milyon Euro'luk müjde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
- 'Gerekirse can alıp can vereceğiz'
- 'Biz sinersek şiddet hakim olacak...'