İrfan Can Kahveci'nin temsilcisinden flaş sözleşme cevabı!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 18:15

Güncelleme: 25.10.2024 - 18:15

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 11'de çok fazla şans vermediği İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertli kulüple yeni sözleşme yapıp yapmayacağı konusu belirsizliğini sürdürüyor.

Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili temsilcisinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"F.BAHÇE İLE GÖRÜŞMEDİK"

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan milli futbolcunun temsilcisi William D'Avila, "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız" dedi.

Sezon spnunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can, bu sezon toplam 13 maçta 459 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asist yaptı.