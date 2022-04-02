İrfan Can Kahveci'nin top toplayıcı ile imtihanı

İrfan Can Kahveci, takımını Kayserispor deplasmanında 3-0 öne geçirdi. Fenerbahçeli oyuncu, gol sonrası topu alıp golü hamile eşine armağan etmek istedi. Ancak top toplayıcı meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci'ye vermedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 17:50
İrfan Can Kahveci'nin top toplayıcı ile imtihanı
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam ediyor.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk ekibin üçüncü golünü atan İrfan Can Kahveci, gol sonrası top toplayıcı çocuğun azizliğine uğradı. Fenerbahçeli oyuncu, 54. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü attı. 26 yaşındaki oyuncu, gol sonrası topu alarak, hamile eşine jest yapmak istedi. Ancak top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci'ye vermedi.

İrfan Can Kahveci topu istese de meşin yuvarlağı saklayan top toplayıcı çocuk kararından dönmedi. İrfan Can Kahveci de daha sonra gol sevincini eşine hediye etmek için karnını gösterdi.

İrfan Can Kahveci, 68. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.



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