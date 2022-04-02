Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı! Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 14:55
<p>Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-0 kazanırken galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zajc, 45. dakikada Rossi, 54. dakikada İrfan Can ve 90+4. dakikada Arda Güler kaydetti.</p>

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-0 kazanırken galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Zajc, 45. dakikada Rossi, 54. dakikada İrfan Can ve 90+4. dakikada Arda Güler kaydetti.

<p>Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Üst üste 5. kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.</p>

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Üst üste 5. kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.

<p>Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.</p>

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayserispor ise deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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