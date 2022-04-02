Fenerbahçe, 3 puanı 4 golle aldı! Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fenerbahçe 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Üst üste 5. kez sahadan mağlup ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.