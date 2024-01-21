Irkçı tezahüratlara maruz kalmıştı: Mike Maignan'dan sert tepki!

Milan'ın deplasmanda Udinese ile karşılaştığı maçta rakip takım taraftarları tarafından ırkçı tezahüratlara maruz kalan Fransız kaleci Mike Maignan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maignan, "Bu şekilde futbol oynayamayız. Çok sert yaptırımlar olmalı. Sadece konuşmak hiçbir işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:41
Irkçı tezahüratlara maruz kalmıştı: Mike Maignan'dan sert tepki!
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Milan kalecisi Mike Maignan, Udinese maçında yaşadıklarını anlattı.

Fransız kaleci, "Bu şekilde futbol oynayamayız. İlk aut atışında maymun tezahüratları duydum ama tepki göstermedim. İkinci aut atışında yine aynı şeyi yaptılar, ben de kulübeye ve dördüncü hakeme söyledim. Çok sert yaptırımlar olmalı. Sadece konuşmak hiçbir işe yaramıyor" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Maignan, Udinese ile oynanan maçta ırkçı tezahüratlara maruz kalmasının ardından sahayı terk etmiş, yaklaşık 5 dakika sonra ise sahaya geri dönmüştü.


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