Eleştirilerin odak noktası olmuştu: Galatasaraylı Tanguy Ndombele'den yanıt!

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele, Ümraniyespor karşılaşmasındaki görünüşü nedeniyle eleştirilmişti. Ndombele, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eleştirilere cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:31
Eleştirilerin odak noktası olmuştu: Galatasaraylı Tanguy Ndombele'den yanıt!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmada Tanguy Ndombele gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Tanguy Ndombele, karşılaşma sonunda sosyal medyada özellikle fiziksel görünümü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

NDOMBELE'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Fransız orta saha bu eleştire kayıtsız kalmadı. 27 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap vererek, "15 Ocak Pazartesi: Lütfen odaklanın" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım Galatasaray taraftarları arasında çok sayıda beğeniyle karşılandı.


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