İrlanda'da sessiz gece: Başakşehir, turu İstanbul'a bıraktı!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 23:48

Güncelleme: 23.08.2024 - 00:20

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's konuk oldu.

Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Maç boyunca yoğun yağmur etkili olurken yağış iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz anlamda etkiledi.

Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara 72. dakikada sakatlandı. Karşılaşmanın geri kalanında dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı.

Bu turdan önce Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.

Başakşehir, bu maçın rövanşında St. Patrick's'i 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ağırlayacak.