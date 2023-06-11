İrlandalı boksör Conor McGregor, Miami Heat maskotunu hastanelik etti

Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:11

Güncelleme: 11.06.2023 - 17:12

Eski dünya şampiyonu MMA dövüşçüsü Conor McGregor, cuma günü Miami'de oynanan Heat-Denver Nuggets NBA finali 4'üncü karşılaşmasında bir ağrı kesici sprey reklamı için sahaya çıktı. McGregor, gösteri sırasında NBA takımlarından Miami Heat'in maskotu 'Burnie'yi hastanelik etti.

McGregor, kurgu gereği maskotu yumrukla yere devirdi. McGregor, yere düşen maskotu oynayan oyuncuya yerdeyken bir yumruk daha atınca, maskot yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

The Athletic'in aktardığına göre, hastanede oyuncuya ağrı kesici verildiği ve daha sonra eve gönderildiği belirtildi. Maskotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

McGregor, 2021'in Temmuz ayında Dustin Poirier karşısına çıktığı karşılaşmada sol bacağını kırmış ve daha sonra hiç karşılaşmaya çıkmamıştı.