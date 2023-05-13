İrlandalılar PKK kampını yaktı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:49

Güncelleme: 13.05.2023 - 13:01

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, gece saatlerinde tansiyon yükseldi.

Öldürülmek ve cinsel istismarla tehdit edildiklerini söyleyen İrlandalılar, Pearse Sokağı'ndaki PKK'lilerin çadırlarını yaktı.

İrlandalılar, aralarında PKK yöneticisi Musa Doğan'ın da bulunduğu PKK üyelerini döverek kamp alanından uzaklaştırdı.

Interpol tarafından aranan Doğan, daha önce Dublin'de bir gazeteciye ve çok sayıda vatandaşa saldırmıştı.