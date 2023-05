İrlandalılar PKK kampını yaktı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, gece saatlerinde tansiyon yükseldi.

Öldürülmek ve cinsel istismarla tehdit edildiklerini söyleyen İrlandalılar, Pearse Sokağı'ndaki PKK'lilerin çadırlarını yaktı.

İrlandalılar, aralarında PKK yöneticisi Musa Doğan'ın da bulunduğu PKK üyelerini döverek kamp alanından uzaklaştırdı.

His name is #MusaDogan



He is wanted in 150 countries. #IrelandisFull #MakeIrelandSafeAgain #NoHateSpeechLaws pic.twitter.com/Yrfn5eiFiS