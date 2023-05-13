İrlandalılar PKK kampını yaktı
İrlandalılar, aralarında PKK yöneticisi Musa Doğan'ın da olduğu iddia edilen PKK'lilerin yaşadığı kampı yaktı.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de, gece saatlerinde tansiyon yükseldi.
Öldürülmek ve cinsel istismarla tehdit edildiklerini söyleyen İrlandalılar, Pearse Sokağı'ndaki PKK'lilerin çadırlarını yaktı.
İrlandalılar, aralarında PKK yöneticisi Musa Doğan'ın da bulunduğu PKK üyelerini döverek kamp alanından uzaklaştırdı.
His name is #MusaDogan— Toby (@ThoughtsToby) May 11, 2023
He is wanted in 150 countries. #IrelandisFull #MakeIrelandSafeAgain #NoHateSpeechLaws pic.twitter.com/Yrfn5eiFiS
Interpol tarafından aranan Doğan, daha önce Dublin'de bir gazeteciye ve çok sayıda vatandaşa saldırmıştı.
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