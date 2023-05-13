İrlandalılar PKK kampını yaktı

İrlandalılar, aralarında PKK yöneticisi Musa Doğan'ın da olduğu iddia edilen PKK'lilerin yaşadığı kampı yaktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 12:49
Abone Ol google-news

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, gece saatlerinde tansiyon yükseldi.

Öldürülmek ve cinsel istismarla tehdit edildiklerini söyleyen İrlandalılar, Pearse Sokağı'ndaki PKK'lilerin çadırlarını yaktı. 

İrlandalılar, aralarında PKK yöneticisi Musa Doğan'ın da bulunduğu PKK üyelerini döverek kamp alanından uzaklaştırdı. 

Interpol tarafından aranan Doğan, daha önce Dublin'de bir gazeteciye ve çok sayıda vatandaşa saldırmıştı.


İlgili Haberler

İrlandalı kimlikleri Dark Web'de 25 Euro

İrlandalı kimlikleri Dark Web'de 25 Euro
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kuzey İrlanda ziyareti öncesi bir bombalı saldırı önlendi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kuzey İrlanda ziyareti öncesi bir bombalı saldırı önlendi
Kuzey İrlanda’da polis aracına molotoflu saldırı

Kuzey İrlanda’da polis aracına molotoflu saldırı

En Çok Okunan Haberler