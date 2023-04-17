İrlandalı kimlikleri Dark Web'de 25 Euro

Yayınlanma: 17.04.2023 - 18:04

Güncelleme: 17.04.2023 - 18:04

İrlanda'da, yurttaşların kimliklerinin Dark Web'de satıldığı ve 25 Euro'ya kadar düşen fiyatlarla alıcı bulduğu raporlandı. İrlanda Emniyeti Ulusal Ekonomik Suç Bürosu (GNECB), durumdan haberdar olduklarını ve araştırma başlattıklarını açıkladı.

Irish Daily Mail'in haberine göre, "fullz" adıyla bilinen pakette genellikle isimler, adresşer, kimlik bilgileri, vergi numaraları, paraport ve ehliyet bilgileri bulunuyor.

Irish Daily Mail'e açıklamada bulunan bir kaynak, kimlik satışına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"İnternette kredi kartı bilgilerini paylaşan çoğu kişi, sadece bir kişinin bilgilerini alıp internete koymuyor. İnsanların büyük çoğunluğu, veri ihlallerinden elde edilmiş büyük boyutlarda bilgiye sahip. Ayrıca, takip edilmesi son derece zor olan kripto para ile alışveriş yaptıkları için yakalanma riskini de en aza indiriyorlar"

İrlanda'nın önde gelen bankacılık kuruluşu Bank of Ireland, kripto para ile gerçekleşen bu satışlara ve olası dolandırıcılık durumlarına karşı açıklamada bulundu.

Bank of Ireland sözcüsü, "Olası bir dolandırıcılık yöntemini tespit etmek ve önlemek amacıyla, sürekli Dark Web'i takip ediyoruz" dedi.