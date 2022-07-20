Isaac Sackey Ümraniyespor'a transfer oldu!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Ümraniyespor, son olarak Hatayspor'da oynayan Isaac Sackey ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:06
Isaac Sackey Ümraniyespor'a transfer oldu!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ümraniyespor, önlibero mevkisi için Isaac Sackey ile anlaşmaya vardı.

ISAAC SACKEY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hatayspor takımından 28 yaşındaki Ganalı önlibero oyuncusu Isaac Sackey'i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Isaac'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.


Isaac Sackey Ümraniyespor transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler