Isaac Sackey Ümraniyespor'a transfer oldu!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Ümraniyespor, son olarak Hatayspor'da oynayan Isaac Sackey ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ümraniyespor, önlibero mevkisi için Isaac Sackey ile anlaşmaya vardı.
ISAAC SACKEY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME
Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hatayspor takımından 28 yaşındaki Ganalı önlibero oyuncusu Isaac Sackey'i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Isaac'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.
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