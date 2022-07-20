Isaac Sackey Ümraniyespor'a transfer oldu!

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:06

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ümraniyespor, önlibero mevkisi için Isaac Sackey ile anlaşmaya vardı.

ISAAC SACKEY İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hatayspor takımından 28 yaşındaki Ganalı önlibero oyuncusu Isaac Sackey'i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Isaac'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.