Isco, milli takıma geri dönüyor!
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, milli takım aday kadrosunu cuma günü açıklayacak. Real Betis forması giyen Isco'nun 2019 yılından sonra ilk kez milli takım kadrosunda yer alması bekleniyor.
Real Betis forması giyen Isco, beş yıllık aranın ardından İspanya Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor.
Marca'da yer alan habere göre, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosunu cuma günü açıklayacak.
Luis de la Fuente'nın açıklayacağı aday kadroda Isco'nun da yer alması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu, aday kadroda yer alması durumunda beş yıl aranın ardından milli takıma dönmüş olacak.
Real Betis'te bu sezon 17 maçta süre bulan Isco, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Etiketler: #Isco alarcon #real betis #İspanya
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