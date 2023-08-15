Işın Çelebi'den 5 yıldız eleştirisi: 'Fenerbahçe ayrı bir ligde oynasın'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:50

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:56

Eski Devlet Bakanı ve Galatasaray'da Özhan Canaydın ve Adnan Polat dönemlerinde görev alan Işın Çelebi, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı formalarını eleştirdi.

Galatasaray Kulübü'nün duayeni Çelebi'nin Fenerbahçe eleştirisi şu şekilde:

“5 yıldız meselesi Türkiye’de bir takım kural tanımamazlığın yolunu açacaktır. İlkeler, kurallar ve prensipler önemlidir. 85 milyonun yaşama standartları, kuralları, ilkeleri vardır. ‘Ben bunu tanımıyorum, paramın gücüyle ben bunları yaparım’ derseniz, işin endazesi bozulur. ‘Benim param var’ demek, ‘Ferrari’m var, bana ayrı yol yapın’ demek gibi bir şey bu… Eskiden Sovyetler Birliği’nde öyle bir kural vardı. Üst düzey bürokratlar ayrı bir yoldan giderdi. Kendi özel yolları vardı.”

"BAŞARISIZLIĞI ÖRTMEK İÇİN"

“Yıldız hesaplamasında 1959 yılının milat alınmasıyla ilgili kural 2000’de düzenlendi. Tartışmalar olmuş, konu Tahkim Kurulu’na gitmiş 2002’de. Kurul da karara bağlamış. Kimse itiraz etmemiş ve 2021’e kadar her yıl formalar yıldızlarıyla beraber tescil edilmiş. Sonra çıkıp ‘Benim param var, itiraz ediyorum. Ferrarim var, bana özel yol yapacaksınız’ deniyor. Bu işi bugüne kadarki sportif başarısızlığı örtmek olarak görüyorum. Kuralları yok saymanız için nedenlerinizin de olması lazım. Böyle bir neden de yok. Fenerbahçe başarısız olunca, o zaman ‘Kendime özel kural yaratayım’ deniyor.”

'ZAMAN BİZİM HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTERECEK"

“Fenerbahçe bu konudan geri dönmeyecekse, Türkiye de geri dönmemeli. Bunun cezası yok ama toplum bu kritiği yapmak zorunda. ‘5 yıldızdan vazgeçmiyorum’ dersen, biz de Sovyetler’in üst yönetimine yapılan özel yol gibi, Fenerbahçe’ye özel bir yol yapalım, ayrı bir ligde oynasınlar. Federasyon, kurallara ve yasalara uygun hareket etmeli. O zaman Fenerbahçe’ye özel bir lig yapsınlar. Fenerbahçe orada oynasın 5 yıldızıyla. Bu 5 yıldız meselesinde yüzde 100 haklıyız, Fenerbahçe de yüzde 100 haksız. Zaman bizim nasıl haklı olduğumuzu gösterecek.”

Işın Çelebi

“FC NÜRNBERG’İN 9 ESKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR AMA YILDIZI YOK"

Çelebi’nin başkan adayı olduğu 2021 seçiminde aday yönetim kurulu listesinde bulunan kulüp üyesi Münif Koz Almanya Bundesliga’dan örnek vererek:

“Örneğin, FC Nürnberg’in 8 Deutsche Meister, 1 Bundesliga şampiyonu unvanı var. Ancak hiç yıldızları yok. Bundesliga 1963’te kuruluyor. Diyorlar ki, biz yıldız hesabında Bundesliga’yı baz olarak alıyoruz. Hatta bu konuda 2005’te bir itiraz var ‘Eski şampiyonluklar da yıldız hesabına girsin’ diye. O Bundesliga tarafından reddediliyor."

"Burada bir kavram kargaşası var. 1937’de başlayan Türkiye futbol birinciliği, sonra başlayan milli küme… Kimse Fenerbahçe’nin şampiyonlukları veya aldığı kupaları yok demiyor. Ancak yıldız hesabında 1959 milat alınmış. Beşiktaş’ın itirazıyla 1957-58’de oynanan Federasyon Kupası da bugünkü statüye çok benzediği için ve Beşiktaş’ın o şampiyonlukla yurtdışında temsil hakkı kazandığı için bunlar da ona dahil edilmiş. Hukuki açıdan da konuya nokta konulmuş. Doğru, Fenerbahçe tahkime gitmedi, Beşiktaş gitti."

"YILDIZ HESABINDA ÜÇ UNSUR ELE ALINIYOR..."

"Ancak Tahkim Kurulu kararı bağlayıcıdır. Aziz Yıldırım’ın videosu var, 1959’un milat edilmesiyle ilgili. ‘Beşiktaş’ın 2 şampiyonlukla fazla yıldız almıştır, geri versinler’ diye… Fenerbahçe’nin tepesindeki isim kabul ediyor 1959’u. Ne zaman sportif başarısızlık başlıyor, o zaman gündemi değiştirme manevraları geliyor. Fenerbahçe ne yıldız kuralı konulduğunda ne de sonraki 20 yılda itiraz etmemiş. 20 yıl sonra akıllarına geliyor. Çünkü ilk kural konulduğunda Fenerbahçe ile Galatasaray’ın şampiyonlukları eşitti."

"Yıldız hesabında üç unsur ele alınıyor: Kapsayıcılık (Türkiye geneli olması), profesyonellik ve ligin deplasmanlı oynanması. Bu 3 unsur sadece 1959’dan sonra var. 1959'da Türkiye genelinde deplasmanlı bir ligle yepyeni bir dönem başladı. Federasyon da 5 yıldızlı formayı kabul etmiyor. Fenerbahçe ihtar aldı. 1959 öncesindeki şampiyonluklarının bir kısmi mahalli oynanmış, deplasmanlı oynanmayanlar var. Hatta aynı sene birkaç şampiyon var. İstanbul’un şampiyonu başka, diğer kentlerin başka.”