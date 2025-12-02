Isınmada olay cıktı

İki takım derbi öncesi ısınırken tansiyon yükseldi. İrfan Can Eğribayat’ın G.Saray’ın ısındığı alandan Ederson’a doğru uzun top attığı sırada Osimhen bu duruma tepki gösterdi. İki oyuncu arasındaki sözlü tartışma itişmelere döndü. Gerilime iki takımın diğer oyuncuları ve teknik ekipleri de katıldı. Sahaya emniyet güçleri girip futbolcuları ayırdı. Çevik kuvvet bir süre sahanın ortasına dizilip iki takımın ısınma alanlarını ayırdı.

BURUK-SKRINIAR TARTIŞTI - Derbinin 18. dakikasında Skriniar-Osimhen mücadelesinde Nijeryalı yıldız yerde kaldı. G.Saray Teknik Direktörü Okun Buruk, hakeme faul itirazında bulundu. Bu sırada Skriniar, Buruk’a faul yapmadığını söylerken kısa süreli tansiyon yükseldi.

KEREM’E DOLARLI TEPKİ - G.Saraylı taraftarlar, geçmişte Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve bu sezon başı F.Bahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu’na tepki gösterdi. G.Saraylı taraftarlar, üzerinde Kerem’in fotoğrafının olduğu dolarları sahaya attı.

KAZIMCAN’A ÇAKMAK - G.Saray’ın 1-0 öne geçtiği golün ardından taraftarlarının bulunduğu bölüme doğru giden Sarı-Kırmızılı oyunculardan Kazımcan’ın yüzüne tribünden çakmak atıldı. Sağ gözünün altına tedavi uygulanan Kazımcan maça devam etti.

ALİ KOÇ TRİBÜNDE - Eski F.Bahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi statta izledi. Koç, kulübün sponsorlarından Chobani’nin CEO’su Hamdi Ulukaya ve eski yöneticilerle birlikte locada izledi. Eski F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da maçı farklı bir locada seyretti.

SANCHEZ SÜRPRİZİ - G.Saray’da sağ bekler Singo sakatlığı, Sallai de cezası nedeniyle forma giyemedi. Sakatlıktan yeni çıkan Kaan yedek otururken, Okan Buruk, stoper Sanchez’i Kadıköy’de sağ bekte oynattı. Lemina ise stoperde görev yaptı. Jakobs ve Eren’in yokluğunda sol bekte Kazımcan oynadı.

KADIKÖY’DE ŞÖLEN

Derbi öncesi statta önce ışık ve lazer gösterileri yapıldı. Zemine F.Bahçe tarihinden özel anlar, efsane futbolcuların isimleri ve belleklere kazınan skorlar yansıtıldı. Finalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti yansıtıldı ve büyük alkış aldı. Taraftarlar ise 4 tribünde sarı-lacivert kartonlarla dev bir koreografi sundu. Efsane Lefter’in silüetiyle birlikte “Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz” ve “Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara” pankartları açıldı.

OSIMHEN DÖNDÜ Nijerya Milli Takımı’nda 16 Kasım’da sakatlanan Osimhen, Gençlerbirliği ve S.Gilloise maçlarının ardından yoğun tedaviyle derbide sahaya ilk 11’de çıktı.Yunus Akgün, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından 90+4’te oyuna girdi.

ÇAĞLAR-SEBA YETİŞMEDİ Fenerbahçe’de sakatlığı süren Çağlar ile Sebastian Szymanski (Seba) derbide kadroya alınmadı. İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ da kadroya dahil edilmedi.

U19’DA YUMRUKLU MAÇ - F.Bahçe ile G.Saray arasındaki U19 Ligi maçının bitiminde kavga çıktı. G.Saraylı bir oyuncunun rakibine yumruk attığı görüldü. Mücadeleyi F.Bahçe 2-1 kazandı.

VAR’DAN GOLE İPTAL

F.Bahçe’nin 44. dakikada Nesyri ile bulduğu golde hakem Yasin Kol, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Kol, pozisyon öncesi Skriniar’ın topa elle müdahale ettiğine karar verip golü geçerli saymadı. 65’te Skriniar’ın Sara’nın bileğine bastığı pozisyonda G.Saray kırmızı kart bekledi. Kol faul vermedi, kart kullanmadı.

PENALTI BEKLEDİ

45+5. dakikada F.Bahçe ceza sahasında kaleci Ederson’un Barış Alper’e müdahalesinde G.Saray penaltı bekledi. Hakem Kol oyunu devam ettirdi, VAR’dan uyarı gelmedi. Sarı-Kırmızılılar uzun süre itiraz etti. Okan Buruk, devre bittikten sonra soyunma odasına giden tünelde hakemlere itiraz ettiği için sarı kart gördü.