İskoçya Ligi'nde Celtic, Dundee United'ı 9 golle geçti!
İskoçya Ligi'nde Celtic, deplasmanda karşılaştığı Dundee United'ı 9-0 mağlup etti.
İskoçya Ligi'nin 5. haftasında Celtic deplasmanda Dundee United ile karşı karşıya geldi. Tannadice Park'ta oynanan ve yaklaşık 11 bin taraftarın takip ettiği maçta Celtic rakibini 9-0 gibi ezici bir skorla yendi. Celtic'in galibiyeti Premier Lig devi Liverpool'un Bournemouth karşısında aldığı galibiyeti hatırlattı.
CELTIC İLK YARIDA PATLAMA YAPTI
Konuk takım 15, 40 ve 45+2. dakikalarda Furuhashi, 45+5. dakikada ise Jota'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısına da golle başlayan Celtic 50. dakikada skoru Abada ile 5-0'a getirdi. 55. dakikada Juranovic takımını 6 farklı üstünlüğe taşırken, 59. dakikada Abada kendisinin iki, takımının ise 7. golüne imza attı.
GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ
Karşılaşmanın son bölümlerinde de Celtic adeta maç 0-0 devam ediyor gibi baskılıydı. Konuk ekip 77. dakikada Abada ile 8-0'lık üstünlük yakaladı. Mücadelenin 81. dakikasında ise Starfelt perdeyi kapatan golü attı ve maç Celtic'in 9-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu maçta Furuhashi ve Abada attıkları 3'er golle dikkati çekti.
İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ
Bu sonucun ardından Celtic ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Dundee United ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 1 puanda kaldı. Bir sonraki Celtic dev maçta Rangers'ı konuk edecek. Dundee ise Motherwell deplasmanında galibiyet arayacak.
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