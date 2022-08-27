İskoçya Ligi'nde Rangers FC, Ross County'yi 4 golle geçti!
İskoçya Ligi'nde milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers FC, kendi sahasında ağırladığı Ross County'yi 4-0 mağlup etti.
İskoçya Ligi'nin 5. haftasında Gio van Bronckhorst'un ekibi Rangers FC, Malky Mackay'ın yönetimindeki Ross County ile karşılaştı.
Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rangers 4-0 kazanırken goller; 24. dakikada John Lundstram, 39 ve 58. dakikalarda Antonio Colak ve 80. dakikada Steven Davis'ten geldi.
Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı.
Bu sonuçla beraber Rangers puanını 13'e yükseltirken, Ross County 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Old Firm derbisinde Celtic deplasmanına çıkarken, Ross County evinde Aberdeen'i konuk edecek.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- 'Yemezler demokrat tavırları'
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Gülşen'i hedef haline getirdi, 'buhar olup uçtu'
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi