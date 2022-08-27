İskoçya Ligi'nde Rangers FC, Ross County'yi 4 golle geçti!

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 20:33

İskoçya Ligi'nin 5. haftasında Gio van Bronckhorst'un ekibi Rangers FC, Malky Mackay'ın yönetimindeki Ross County ile karşılaştı.

Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rangers 4-0 kazanırken goller; 24. dakikada John Lundstram, 39 ve 58. dakikalarda Antonio Colak ve 80. dakikada Steven Davis'ten geldi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla beraber Rangers puanını 13'e yükseltirken, Ross County 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Rangers, Old Firm derbisinde Celtic deplasmanına çıkarken, Ross County evinde Aberdeen'i konuk edecek.