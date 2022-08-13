İskoçya Ligi'nde Rangers, St. Johnstone'ı 4 golle geçti!
İskoçya Ligi'nde milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı Rangers, kendi evinde konuk ettiği St. Johnstone'ı 4 golle geçti.
İskoçya Ligi'nin 3. hafta maçında Rangers, St. Johnstone'ı ağırladı. Maçta kazanan 4-0'lık skorla Rangers oldu.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz maça yedek kulübesinde başladı ama şans bulamadı.
Evinde Rangers'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Malik Tillman, 62. dakikada Antonio Colak, 80. dakikada Scott Arfield ve 83. dakikada Tom Lawrence kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Rangers puanını 9'a yükseltti. St. Johnstone 3 puanda kaldı.
Rangers hafta içi Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Sonrasında Hibernian deplasmanına konuk olacak.
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