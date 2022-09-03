İskoçya Ligi'nde Celtic, Rangers'ı 4 golle geçti!

03 Eylül 2022 Cumartesi, 17:40

Premiership'teki Old Firm derbisinde Celtic, kendi evinde ağırladığı Rangers'ı 4 golle mağlup etti.

İlk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen son şampiyon Celtic, 8 ve 40. dakikalarda Liel Abada ile 32. dakikada Jota'nın attığı gollerle derbinin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın 78. dakikasında David Turnbull ile farkı dörde çıkan ev sahibi ekip, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla lider Celtic sezona 6'da 6 yaparak başlarken, ikinci sıradaki Rangers ilk mağlubiyetini aldı.