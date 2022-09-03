İskoçya Ligi'nde Celtic, Rangers'ı 4 golle geçti!
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Rangers'a 4-0 üstünlük sağlayan Celtic kazandı.
Premiership'teki Old Firm derbisinde Celtic, kendi evinde ağırladığı Rangers'ı 4 golle mağlup etti.
İlk yarıda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen son şampiyon Celtic, 8 ve 40. dakikalarda Liel Abada ile 32. dakikada Jota'nın attığı gollerle derbinin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın 78. dakikasında David Turnbull ile farkı dörde çıkan ev sahibi ekip, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla lider Celtic sezona 6'da 6 yaparak başlarken, ikinci sıradaki Rangers ilk mağlubiyetini aldı.
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