Boston Celtics'ten Kevin Durant için büyük teklif

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:15

NBA'in Amerikalı yıldız ismi Kevin Durant ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN'e göre, Boston Celtics yıldız oyuncu için yarışa dahil oldu ve büyük bir teklif yaptı.

Kevin Durant için şu ana kadar teklif yapan ancak teklifi kabul görmeyen takımlar arasında Miami Heat, Phoenix Suns ve Toronto Raptors yer aldı. Bu takımlardan hiçbiri Brooklyn Nets'i ikna edebilecek bir teklif sunamadı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre; Celtics, All-Star forveti Jayson Tatum'u görüşmelerin dışında tuttu. Ancak Boston, Durant için Jaylen Brown, üç korumasız draft hakkı (2025, 2027 ve 2029) ve iki değişmeli draft hakkı (2024 ve 2026) içerebilecek bir paket teklif etti.

12 kez All-Star ve iki kez NBA Finalleri MVP'si olan Durant, 30 Haziran'da takas talebinde bulundu ve bu isteğinden vazgeçmedi. 33 yaşındaki Durant'in 4 yıllık ve 198 milyon dolarlık kontratı kaldı.