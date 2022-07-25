Boston Celtics'ten Kevin Durant için büyük teklif
Kevin Durant'in gelecek sezon hangi takımda olacağı, NBA gündemini bir hayli meşgul ediyor. Yıldız oyuncu için devreye giren son takım Boston Celtics oldu.
NBA'in Amerikalı yıldız ismi Kevin Durant ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ESPN'e göre, Boston Celtics yıldız oyuncu için yarışa dahil oldu ve büyük bir teklif yaptı.
Kevin Durant için şu ana kadar teklif yapan ancak teklifi kabul görmeyen takımlar arasında Miami Heat, Phoenix Suns ve Toronto Raptors yer aldı. Bu takımlardan hiçbiri Brooklyn Nets'i ikna edebilecek bir teklif sunamadı.
ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre; Celtics, All-Star forveti Jayson Tatum'u görüşmelerin dışında tuttu. Ancak Boston, Durant için Jaylen Brown, üç korumasız draft hakkı (2025, 2027 ve 2029) ve iki değişmeli draft hakkı (2024 ve 2026) içerebilecek bir paket teklif etti.
12 kez All-Star ve iki kez NBA Finalleri MVP'si olan Durant, 30 Haziran'da takas talebinde bulundu ve bu isteğinden vazgeçmedi. 33 yaşındaki Durant'in 4 yıllık ve 198 milyon dolarlık kontratı kaldı.
Video Haberler
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki