İskoçya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İskoçya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Stephen Clarke yönetimindeki İskoçya, kendi sahasında Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.
İSKOÇYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İSKOÇYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Horatiu Mircea Feşnic'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
İskoçya, gupta oynadığı son maçta Gürcistan deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Norveç ise kendi sahasında ağırladığı İspanya'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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