İskoçya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İskoçya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında Norveç ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 14:05
İskoçya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Stephen Clarke yönetimindeki İskoçya, kendi sahasında Stale Solbakken'in ekibi Norveç ile karşı karşıya gelecek.

İSKOÇYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hampden Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İSKOÇYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Horatiu Mircea Feşnic'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

İskoçya, gupta oynadığı son maçta Gürcistan deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Norveç ise kendi sahasında ağırladığı İspanya'ya 1-0 mağlup olmuştu.


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