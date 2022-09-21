İskoçya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya kendi sahasında Ukrayna'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 12:50
İskoçya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta yer alan İskoçya, kendi sahasında Ukrayna'yı ağırlayacak.

Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

İskoçya, gruptaki 4. maçında Ermenistan'ı deplasmanda 4-1 mağlup etmişti.

Ukrayna ise Rusya'nın işgali sebebiyle Polonya'da oynanan karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmıştı.


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