İskoçya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya kendi sahasında Ukrayna'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta yer alan İskoçya, kendi sahasında Ukrayna'yı ağırlayacak.
Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İskoçya, gruptaki 4. maçında Ermenistan'ı deplasmanda 4-1 mağlup etmişti.
Ukrayna ise Rusya'nın işgali sebebiyle Polonya'da oynanan karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmıştı.
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