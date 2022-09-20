UEFA'dan bir turnuva daha!
ABD basını; UEFA'nın, sezon öncesi düzenlenmesi kaydıyla yeni bir turnuva üzerinde çalıştığını yazdı.
UEFA'nın yeni bir turnuvayı hayata geçirmeyi düşündüğü belirtildi.
The Athletic'te yer alan habere göre, planlanan turnuva yeni sezonun başlangıcından önce oynanacak ve 4 takımdan oluşacak.
"Açılış Turnuvası" adını alacak turnuvada, son Şampiyonlar Ligi şampiyonunun ve Avrupa'nın önde gelen 3 takımının yer alması planlanıyor.
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