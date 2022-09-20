UEFA'dan bir turnuva daha!

ABD basını; UEFA'nın, sezon öncesi düzenlenmesi kaydıyla yeni bir turnuva üzerinde çalıştığını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 19:10
UEFA'dan bir turnuva daha!
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UEFA'nın yeni bir turnuvayı hayata geçirmeyi düşündüğü belirtildi.

The Athletic'te yer alan habere göre, planlanan turnuva yeni sezonun başlangıcından önce oynanacak ve 4 takımdan oluşacak.

"Açılış Turnuvası" adını alacak turnuvada, son Şampiyonlar Ligi şampiyonunun ve Avrupa'nın önde gelen 3 takımının yer alması planlanıyor.


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