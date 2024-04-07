İskoçya'da 6 gollü müthiş derbi: Rangers ile Celtic kozlarını paylaştı!

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, İskoçya Premiership'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Celtic ile 3-3 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:24
İskoçya'da 6 gollü müthiş derbi: Rangers ile Celtic kozlarını paylaştı!
Abone Ol google-news

İskoçya Premiership'in 32. haftasında Old Firm'de Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan maç 3-3 sona erdi.

Celtic, 1. dakikada Daizen Maeda ve 34. dakikada Matthey O'Riley'in penaltıdan attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Rangers, 55. dakikada penaltıdan James Tavernier ile farkı bire indirdi. Ev sahibi Rangers, 86. dakikada Abdallah Dipo Sima ile skoru eşitledi.

RIDVAN YILMAZ FORMA GİYMEDİ

Celtic, 2-2'lik eşitlikten bir dakika sonra Adam Uche Idah ile 87'de bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Rangers'ta 90+3'te sahneye çıkan Rabbi Matondo maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Rangers'ta sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Rangers 74, Celtic 75 puana yükseldi.

Rangers, ligde gelecek hafta Dundee FC deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında St. Mirren'i ağırlayacak.


rıdvan yılmaz haberleri rangers fc haberleri Celtic haberleri Old Firm haberleri İskoçya haberleri

İlgili Haberler

Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'

Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'
Süper Kupa öncesi Fenerbahçe 1-0'dan maçı çevirdi!

Süper Kupa öncesi Fenerbahçe 1-0'dan maçı çevirdi!
Eski hakem yorumladı... Fenerbahçe, Süper Kupa'da 6 kişi kalırsa ne olacak?

Eski hakem yorumladı... Fenerbahçe, Süper Kupa'da 6 kişi kalırsa ne olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tarihin en uzun salgını '15 milyon yıl' sürdü, varlığını hâlâ koruyor

Tarihin en uzun salgını '15 milyon yıl' sürdü, varlığını hâlâ koruyor
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
İktidar talana doymuyor: Niğde’de altın ve gümüş madeni için kamulaştırma kararı alındı

İktidar talana doymuyor: Niğde’de altın ve gümüş madeni için kamulaştırma kararı alındı
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Poyraz Survivor All Star'dan elendi, sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum gecikmedi

Poyraz Survivor All Star'dan elendi, sevgilisi Yasmin Erbil'den yorum gecikmedi
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim: Sevilay'ın kızını oynayacak

Kızılcık Şerbeti'ne yeni isim: Sevilay'ın kızını oynayacak
Korkunç olay: Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastaneye kaldırıldı!

Korkunç olay: Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastaneye kaldırıldı!