İskoçya'da 6 gollü müthiş derbi: Rangers ile Celtic kozlarını paylaştı!
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, İskoçya Premiership'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Celtic ile 3-3 berabere kaldı.
İskoçya Premiership'in 32. haftasında Old Firm'de Rangers ile Celtic karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan maç 3-3 sona erdi.
Celtic, 1. dakikada Daizen Maeda ve 34. dakikada Matthey O'Riley'in penaltıdan attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Rangers, 55. dakikada penaltıdan James Tavernier ile farkı bire indirdi. Ev sahibi Rangers, 86. dakikada Abdallah Dipo Sima ile skoru eşitledi.
RIDVAN YILMAZ FORMA GİYMEDİ
Celtic, 2-2'lik eşitlikten bir dakika sonra Adam Uche Idah ile 87'de bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Rangers'ta 90+3'te sahneye çıkan Rabbi Matondo maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.
Rangers'ta sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Rangers 74, Celtic 75 puana yükseldi.
Rangers, ligde gelecek hafta Dundee FC deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında St. Mirren'i ağırlayacak.
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