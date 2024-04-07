Eski hakem yorumladı... Fenerbahçe, Süper Kupa'da 6 kişi kalırsa ne olacak?

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine U19 takımı ile çıkacağını açıklamıştı. Eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe U19 takımının 6 kişi kalması halinde maçın oynanmaması ihtimalini yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 13:42
Eski hakem yorumladı... Fenerbahçe, Süper Kupa'da 6 kişi kalırsa ne olacak?
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Deniz Çoban, Fanatik'te Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkması beklenen Fenerbahçe'nin 6 kişi kalma ihtimalini değerlendirdi.

Eski hakemin değerlendirmesi şu şekilde:

"Futbol Müsabaka Statüsü "Sahaya, 9 kisiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasinda herhangi bir sebeple takımın futbolcu sayısının 6 kişiye inmesini" hükmen yenik sayılmayı gerektiren hallerden birisi olarak gösterir."

"Güvenlik nedeniyle yarıda kalan maçlarda hükmen mağlubiyet kararını vermeye TFF Yönetim Kurulu, diğer sebeplerle tamamlanamayan maçlarda ise bu kararı vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir." der."

"KARARI PFDK VERİR"

"Fenerbahçe sahaya 9 kişi ile çıkarsa, maçın başlama koşulları sağlanmış olur ve hakem maçı başlatır. Maç sırasında değişik nedenlerle Fenerbahçeli oyuncuların sayısı 7 kişinin altına düşerse (Kırmızı kart görme ya da sakatlanma), hakem oyunu devam ettirmez ve bitirir."

"Hakem, yazacağı raporda, Fenerbahçe takımının 7 kişiden daha az sayıda oyuncusunun kaldığı için maçın tamamlanamadığını yazar."

"Süreç sonunda, "hükmen mağlubiyet kararını" hakem raporuna göre PFDK verir. Karara Tahkim yolu açık olur."


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