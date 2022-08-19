İslami Dayanışma Oyunları'nda milli kick boksçulardan 18 madalya!
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden kick boksçular günü 18 madalya ile tamamladı.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde kick boksta milli sporcular, 18 madalya elde etti.
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda milli sporcular 13 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya daha aldı.
Kadınlar full contact 48 kiloda Hayriye Türksoy Hançer, 52 kiloda Emine Aslan, 65 kiloda Gözde Nur Göktaş, 70 kiloda Sabriye Gür altın, 56 kiloda Ayşe Karaca ve 60 kiloda Büşra Demirayak gümüş madalya kazandı.
Erkekler full contact 51 kiloda Bedirhan Ersayar, 60 kiloda Seyit Battal Ay, 81 kiloda Mahsum Teker, 86 kiloda Emrah Yaşar, 91 kiloda Metin Yürük altın madalyaya uzandı.
Kadınlar low kick 60 kiloda Kübra Kocakuş, 65 kiloda Bediha Taçyıldız, erkeklerde low kick 75 kiloda Ünal Alkayış, 86 kiloda Ferhat Aslan altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler low kick 60 kiloda Hatip Emlek, 63.5 kiloda ise Mehmet Zeki Kaya gümüş madalya aldı.
Kadınlar low kick 52 kiloda Zeliha Doğan da organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Kick boksta Türkiye organizasyonda 18'i altın, 5'i gümüş, 3'ü bronz olmak üzere 26 madalya kazandı.
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