İslami Dayanışma Oyunları'nda milli okçulardan 7 madalya!
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli okçular günü 7 madalya ile tamamladı.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk yarışlarında milli takım günü 7 madalya ile tamamladı.
Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, Türk sporcular ikişer altın ve gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.
Erkekler klasik yayda Samet Ak altın, Mete Gazoz bronz madalyaya ulaştı.
Kadınlar klasik yayda Yasemin Ecem Anagöz altın madalya kazanırken, Gülnaz Büşranur Coşkun gümüş madalya elde etti.
Kadınlar makaralı yayda da Yasemin Uçar Bostan gümüş, Ayşe Bera Süzer bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler makaralı yayda ise Emircan Haney bronz madalya aldı.
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