Ismael Garcia Gomez: Okan Buruk, Türkiye'de bir efsane
Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Gomez, Galatasaray'dan teklif geldiğinde heyecanlandığını belirterek, "Telefon geldiğinde heyecanlandım. Okan Buruk, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri" dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcıa Gomez, La Voz de Galicia'ya açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takıma geliş süreciyle ilgili Gomez, "Okan Buruk'tan telefon geldiğinde heyecanlandım. Çünkü 4 yıl önde İstanbul'a tatile gittiğimde şehri çok sevmiştim. Okan Buruk, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri. Benimle çalışmak istediğini söyledi ve ekibe katıldım" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki atmosferden etkilendiğini aktaran İspanyol çalıştırıcı, "Türkiye'de galibiyet ve mağlubiyet büyük bir tutkuyla yaşanıyor. Sahaya çıktığınızda bizi bekleyen taraftarları görmek harika bir duygu ve atmosfer inanılmaz" yorumunda bulundu.
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