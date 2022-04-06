Ahmet Nur Çebi, kritik UEFA görüşmesi için İsviçre'de

06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:54

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan, vadesi gelen borçların zamanında ödendiğini belgeleri ile komisyona sunacak.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezine giden Çebi, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ile bir araya gelecek.

UEFA, Beşiktaş Kulübü’ne vadesi geçmiş borçları nedeniyle 2021-2022 UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyma kararı almıştı.

Ödemelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması halinde ise yaptırımın uygulanmayacağı açıklanmıştı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Yargı Komisyonu, siyah beyazlı kulübün sunduğu belgeleri inceleyerek kararını verecek.