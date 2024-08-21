Ismail Jakobs kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Ismail Jakobs kaç yaşında, nereli? Ismail Jakobs'in kariyeri...
Transfer dönemi devam ederken Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak kadrosuna Jelert'i katan Cimbom, Ismail Jakobs'ı transfer etmek istiyor. Peki, Ismail Jakobs kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Ismail Jakobs kaç yaşında, nereli? Ismail Jakobs'in kariyeri...
Sezona iki galibiyetle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Cimbom, sol bek pozisyonunda oynayan Ismail Jakobs'ı kadrosuna katmak istiyor. Peki, Ismail Jakobs kimdir? Galatasaray'ın ilgilendiği Ismail Jakobs kaç yaşında, nereli? Ismail Jakobs'in kariyeri...
ISMAIL JAKOBS KİMDİR?
Ismail Jakobs, futbol kariyerine Almanya’nın Köln kentinde başladı. Sol bek pozisyonunun yanı sıra, orta saha sol ve sol kanat bölgelerinde de görev alabilen çok yönlü bir oyuncu olarak biliniyor. Senegalli futbolcunun piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak belirlenmiş.
Jakobs’un mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar Monaco ile devam ediyor. 19 kez Senegal Milli Takım forması giyen Ismail Jakobs, kulüp kariyerinde 223 maçta 11 gol ve 17 asist yaptı.
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